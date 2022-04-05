Армия «Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата «Байрактар». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командир расчета Зенитно-ракетного комплекса «Тор» Сергей рассказал о контроле воздушного пространства в ходе спецоперации на Украине. «Я служу на данном комплексе, который является самым современным, самым универсальным, готовым сбивать любые летательные аппараты. Во время спецоперации на Украине мною было совершено 20 пусков. Одиннадцать беспилотных летательных аппаратов различного типа, семь из которых - перехваленный "Байрактар". Именно эта машина прикрывает наши Вооруженные силы от авиации и беспилотных летательных аппаратов», - поделился он. Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата «Байрактар». Он был ликвидирован благодаря использованию Зенитного ракетного комплекса «Тор». «Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика