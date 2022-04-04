МО РФ: военнослужащие РФ сбили два БПЛА в районе Северодонецка

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга сообщил о том, что за день ВС РФ за день поразили 17 военных объектов Украины.

«Среди них: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск», - уточнил Конашенков.

Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе населенного пункта Северодонецк.

Конашенков также подчеркнул, что подразделения Народной милиции ЛНР, продолжая наступление, за день продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении 1 936 украинских танков и других боевых бронированных машин. В ходе утреннего брифинга Игорь Конашенков рассказал, что с 24 февраля были уничтожены и 211 украинских установок РСЗО, 833 орудия и миномета и 1 810 единиц специальной военной автотехники.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов