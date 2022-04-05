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Сестра Ким Чен Ына назвала условия для применения Пхеньяном ядерного оружия

Ян Брацкий
03:14 05.04.2022
Замглавы ЦК Трудовой партии Кореи напомнила, что Пхеньян не считает Сеул своим главным врагом и выступает против войны с ним.
Сестра Ким Чен Ына назвала условия для применения Пхеньяном ядерного оружия
© Фото: Yang Le, Xinhua, Global Look Press
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Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя главы ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о готовности Пхеньяна применить ядерное оружие против Сеула, если южно-корейские власти решатся на «военную конфронтацию».

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», - цитирует РИА Новости заявление сестры лидера КНДР.

В своем заявлении Ким Е Чжон напомнила о том, что Пхеньян выступает против войны и не считает Сеул своим главным врагом.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о том, что разработки мощных ударных средств продолжаются в целях укрепления потенциала национальной обороны. Лидер КНДР дал комментарии во время фотосессии с официальными лицами и учеными, которые так или иначе влияли на успешную реализацию испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

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