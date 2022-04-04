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Жизнь среди руин: как выживают жители разрушенного украинскими националистами Рубежного

Валентин Гвоздев
02:12 04.04.2022
Город на грани гуманитарной катастрофы, ситуацию осложняют регулярные обстрелы со стороны националистов и ВСУ.
Жизнь среди руин: как выживают жители разрушенного украинскими националистами Рубежного
© Фото: Maximilian Clarke Keystone Press Agency Globallookpress
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Подразделения Луганской Народной Республики ведут бои за Рубежное. Украинские националисты при отступлении, а они покидают квартал за кварталом, применяют тактику выжженной земли. Ведут минометный огонь по жилым домам и инфраструктуре. Поврежден газопровод. Местные жители теперь готовят еду только на кострах. Воды и тепла нет несколько дней, а из-за постоянных обстрелов люди не могут покинуть опасную зону.

Ужас стал повседневной нормой для остающихся в Рубежном людей. Элементарный поход за водой, может обернуться трагедией. А сейчас, когда националисты начали с удвоенной силой бить из всего, что есть на вооружении, даже привыкшие к обстрелам люди снова вынуждены скрываться в подвалах.

«Если сильно бомбят, прячемся в подвалах, но вы же понимаете, что такое подвал? Когда не бомбят, дома, готовим на улице. Наш дом с восьмого числа пострадал… 20 дней просидели в подвале не выходя», - призналась местная жительница Наталья.

Каморки, в которых раньше хранили соленья и прочие продукты, сейчас служат спальнями. Здесь нет ни воды, ни света, ни тепла, лишь шанс укрыться от мин, которые снова и снова ложатся в жилой сектор. Город усилиями радикалов превращен в руины. В Рубежном не осталось ни одного целого дома. За пределами бомбоубежищ, в городе нет безопасных мест, но жители вынуждены рисковать жизнью, чтобы прокормить свои семьи. Гуманитарные акции - единственный способ добыть продовольствие. Однако, сейчас доставлять грузы в Рубежное волонтеры не могут, слишком опасно.

Сейчас гуманитарную помощь в Рубежное могут доставить только военные, в основном это продукты питания: мука, крупы, масло. В городе запрещены сотовые телефоны, несмотря на тяжелую обстановку, находятся и те, кто корректирует огонь ВСУ. Таких быстро вычисляет спецназ из Чеченской Республики. Росгвардия взяла на себя контроль за порядком в Рубежном. Они же пресекают попытки мародерства, а также доставляют такие необходимые сейчас продукты.

«Город на грани гуманитарной катастрофы, перебили газопровод, люди вынуждены готовить на кострах. Нехватка продуктов очень сильная, очередь занимают прямо с ночи. Людей очень много, и обстрелы, и бомбежки, но людям деваться некуда, стоят. Сегодня на вскидку было полторы тысячи людей, еще очередь идет и идет. Уже на сегодня прекращаем, чтобы не подвергать опасности людей, потому что бомбят все ближе и ближе», - объяснил один их активистов.

Каждый день под обстрелами продолжается и эвакуация. Для большинства жителей Донбасса, покинуть свои дома - немыслимое испытание. Но оставаться в полуразрушенном городе, особенно людям пожилым, с каждым днем все труднее. Бойцы Народной милиции проверяют адреса, которые им сообщают уже эвакуированные люди, чтобы по возможности, вывести их родственников в безопасное место. Все без исключения съемочные группы участвуют в этом процессе. Налегке не возвращается ни одна машина.

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