МО РФ: украинские националисты обстреляли из минометов участок гуманитарного коридора у Мариуполя

С 31 марта боевики националистических батальонов ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», сообщил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.

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Киевский режим не способен контролировать действия националистических формирований, что подтверждается несоблюдением ими «режима тишины» и увеличением интенсивности обстрелов. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Боевики националистических батальонов с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению "режима тишины", а 4 и 5 апреля увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов, участка гуманитарного коридора, прилегающего к Мариуполю», - сказал он.

Мизинцев подчеркнул, что данные факты подтверждают неспособность киевских властей контролировать действия националистов и обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан во время эвакуации.

На брифинге Мизинцев также рассказал, что за последние сутки военнослужащие ВС РФ эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 18 654 человек. Всего с начала специальной военной операции российские военнослужащие эвакуировали 620 760 человек, в том числе из Мариуполя 127 776 человек.