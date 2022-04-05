Российские военнослужащие за сутки эвакуировали из районов Украины, ДНР и ЛНР более 18 тысяч человек

Всего с начала специальной военной операции было эвакуировано 620 760 человек.

© Фото: Максим Блинов РИА Новости

Российские военнослужащие за последние сутки эвакуировали из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР более 18 654 человек.

«Российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 654 человека, из них - 2 837 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 620 760 человек, из которых 122 684 - ребенка», - уточнил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Также он отметил, что из Мариуполя через гумкоридор в восточном направлении удалось спасти уже 127 776 человек, в том числе за истекшие сутки - 1 681 человек.

Мизинцев подчеркнул, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 501 иностранного гражданина из 16 государств.

Начальник НЦУО РФ также заявил, что боевики нацбатальонов с 31 марта ни разу не выполнили требования по соблюдению «режима тишины», а 4 и 5 апреля увеличили интенсивность беспорядочных обстрелов, в том числе с применением минометов.

Ранее в МО РФ сообщили о том, что Украина сорвала подготовленные РФ гумоперации по спасению жителей Мариуполя. Участок маршрута, как уточнялось, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и нацбатальонов.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов