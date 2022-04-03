МО РФ: Украина сорвала подготовленные РФ гумоперации по спасению жителей Мариуполя
Гуманитарные операции по спасению мирного населения Мариуполя, подготовленные Россией, были сорваны украинской стороной. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», - сказал начальник НЦУО РФ в ходе брифинга.
По словам Мизинцева, в результате этого гумколонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) находилась в районах сбора в течение двух суток в постоянном ожидании прекращения огня и подтверждении Киевом введения «режима тишины», который им так и не был обеспечен.
Ранее Михаил Мизинцев рассказал, что украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода не соблюдала «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.