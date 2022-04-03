МО РФ: Украина сорвала подготовленные РФ гумоперации по спасению жителей Мариуполя

По данным военного ведомства, гумколонна в сопровождении представителей МККК находилась в районах сбора в течение двух суток в постоянном ожидании прекращения огня.

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Гуманитарные операции по спасению мирного населения Мариуполя, подготовленные Россией, были сорваны украинской стороной. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию подразделений ВСУ и националистических батальонов, в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия», - сказал начальник НЦУО РФ в ходе брифинга.

По словам Мизинцева, в результате этого гумколонна в сопровождении представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) находилась в районах сбора в течение двух суток в постоянном ожидании прекращения огня и подтверждении Киевом введения «режима тишины», который им так и не был обеспечен.

Ранее Михаил Мизинцев рассказал, что украинская сторона не выполнила свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь. Согласно заявлению представителя Минобороны РФ, оставшаяся часть боевиков националистических формирований в течение указанного периода не соблюдала «режим тишины» в полном объеме, а наоборот вела интенсивный беспорядочный огонь из стрелкового оружия и минометов, практически по всем направлениям, в том числе по предполагаемому гуманитарному коридору.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.