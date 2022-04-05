Окно возможностей на фоне санкций: о каких перспективах говорил Путин на совещании по АПК

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Россия полностью обеспечена собственным продовольствием по основным группам - об этом на совещании по поддержке агропромышленного комплекса заявил президент страны Владимир Путин. В условиях санкций, по словам президента, нужно и дальше смягчать влияние внешних факторов на внутренний рынок. Проще говоря - увеличить выпуск отечественных продуктов. Тем более, что все возможности для импортозамещения есть.

Обеспечить уверенную работу предприятий, закрепить стабильность в снабжении внутреннего рынка, причем с долгосрочной перспективой - это ключевые задачи, которые ставит президент перед представителями агропромышленного комплекса. Новые санкции российский рынок научился отражать, чего не скажешь про тех, кто их вводил.

Наращивать производство собственных продуктов питания - это еще одно поручение Путина. Необходимо создать эффективную цепочку от производства до сбыта. Наладить работу перерабатывающей промышленности, убедиться в доступности удобрений и семян, техники и оборудования. Все это влияет на количество и качество товаров в магазинах, и, соответственно, на цену.

Курс на импортозамещение взят. В той же Тульской области. На этом заводе собирают экскаваторы для самых разных назначений: коммунальных, строительных и полевых работ. И 70% российских деталей, всего 30% импортных, причем тех составляющих, которые легко заменить. Телескопические грузчики - ноу-хау. Всего за полгода машины заняли 3% рынка, и это только старт. Техника отечественной сборки понемногу вытесняет зарубежных конкурентов. Шведский самосвал Volvo уже уступает отечественному. Полный привод, двигатель в 760 лошадиных сил, повышенная комфортность в салоне. Машина готова и к бездорожью, и к суровым климатическим условиям. Адаптироваться к российской погоде импортным образцам так и не удалось: их отдавали на ремонт, меняли запчасти, а, значит, оставалась высокая зависимость от заграничных поставок. Избавляться от зависимости Россия начала еще восемь лет назад.

«Напомню, что после введения санкций против России в 2014 году наши производители смогли воспользоваться "окном возможностей" в аграрном секторе в связи с тем, что рынок внутренний освободился, получили мощный импульс к развитию и набрали серьезные обороты», - отметил Путин.

За последние семь лет выпуск сельхозпродукции в России увеличился на 15%, продуктов питания - более, чем на четверть. По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным продовольствием, производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком. Возник очень хороший экспортный потенциал России.

Рынок отечественной сельхозтехники не только отвечает мировым стандартам, но и задает их. Инженеры, проектировщики, дизайнеры создают поистине национальный продукт. Посевная кампания вне угрозы, новые машины в полях обкатаны и готовы к работе. Самоходные отечественные опрыскиватели японские специалисты оценили и признали - подобного в мире еще никто не собирал. Удобен в управлении и значительно мощнее предыдущих моделей. К российским машинам присматриваются иностранцы, отмечает президент.

Культура отмены всего русского затронула и сельское хозяйство. Европейская комиссия предлагает отказаться от икры и водки. Среди обещаний - список запретов пополнять, российские предприятия заграницей - национализировать.

Президент подчеркивает, что конкурентное преимущество нашей страны - это выросшие объемы производства и, как следствие, цены, существенно ниже, чем на мировом рынке. Среди задач перед сельхозпромышленностью - защитить граждан на социальном уровне, обеспечить людей всеми необходимыми и доступными товарами. Президент обращает внимание, что такая работа должна вестись в постоянном режиме и с видимым результатом.

Кроме этого, Владимир Путин в ходе совещания заявил об ухудшении ситуации в мировой энергетической сфере из-за нерыночных мер. В том числе из-за давления на «Газпром». По словам президента, Россия должна минимизировать влияние проблем на глобальном рынке продовольствия внутри страны.