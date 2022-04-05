Россия потребовала у Twitter восстановить доступ к публикации МИД с тезисами Минобороны о Буче

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Москва потребовала от социальной сети Twitter незамедлительно восстановить доступ к публикации МИД России с тезисами заявления Минобороны страны о ситуации в Буче. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, соцсеть «прибегла к неприкрытому акту цензуры» и скрыла публикацию ведомства на английском языке за уведомлением о нарушении правил платформы. Материал помечен как «оскорбительный» и его распространение среди пользователей максимально затруднено.

«Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на ее ресурсах в будущем. В противном случае за "Твиттером" закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима», - говорится в сообщении МИД.

Как отмечается, подобное ограничение применяется к верифицированной учетной записи министерства впервые с момента ее создания в 2011 году. В ведомстве считают, что этот факт подтверждает участие Twitter в «развернутой официальным Вашингтоном и его сателлитами беспрецедентной информационной агрессии» против России и формирует у мировой общественности «предельно искаженной картины» происходящего на Украине.

Ранее РФ запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за «вопиющей провокации украинских радикалов» в городе Буча под Киевом, однако дважды получила отказ от Великобритании, которая председательствует в СБ. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя выразил в связи с этим протест, отметив, что Лондон действует «неслыханным образом, презрев любые нормы и правила».