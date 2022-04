В стране и мире СМИ: США, Британия и Австралия намерены разрабатывать гиперзвуковое оружие Анна Касаткина Расширение по гиперзвуковому направлению происходит в ответ на наращивание военной мощи Китая, передает газета Financial Times. © Фото: U.S. Army Space and Missile Defense Command, ArmyForcesStrategicCommand Читайте нас на: Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 5 апреля, может объявить о сотрудничестве США, Великобритании и Австралии по разработке гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета Financial Times. Как отмечают источники, заявление главы США следует воспринимать как расширение военных возможностей альянса AUKUS, в который входят три упомянутые страны. Расширение по гиперзвуковому направлению происходит в ответ на наращивание военной мощи Китая, уточняет РИА Новости. По данным Пентагона, США недавно успешно провели летные испытания гиперзвуковой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) производства компании Lockheed Martin. Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) в своем заявлении отчиталось, что ракета развила скорость более 5 Махов, поднялась на высоту около 12 километров и преодолела расстояние в примерно 550 километров. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют ускорить разработку гиперзвукового оружия. Как отмечало CNN, Штатам «предстоит очень быстро наверстать упущенное», так как в этом плане они отстают от России и Китая. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика