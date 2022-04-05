Армия ВС РФ уничтожили 33 украинских военных объекта за день Среди уничтоженных объектов 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за день российские военнослужащие уничтожили 33 украинских военных объекта. «Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ», - говорится в сообщении. Ранее официальный представитель военного ведомства России сообщил, что ВС РФ уничтожили хранилище топлива и украинские военные объекты в Золочеве и Чугуеве. Кроме этого, по словам Конашенкова, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика