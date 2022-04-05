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МО РФ: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и украинские военные объекты в Золочеве и Чугуеве

20:15 05.04.2022
В течение дня российскими военнослужащими были поражены 33 военных объекта Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о том, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования в районах украинских населенных пунктов Золочев и Чугуев уничтожили командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива, а также завод по ремонту бронетанковой техники.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них: восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ», - также уточнил Конашенков.

По словам официального представителя МО, с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотных летательных аппарата, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1876 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне российскими средствами ПВО были сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк. ВС РФ в ходе спецоперации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов

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