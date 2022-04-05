ВСУ обстреляли Ясиноватую и Макеевку в ДНР

По данным представительства ДНР в СЦКК, военнослужащие ВСУ выпустили восемь снарядов по Макеевке и три по Ясиноватой.

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Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу Макеевку и Ясиноватую в Донецкой народной республике. Всего ВСУ выпустили по населенным пунктам 11 снарядов калибром 122-мм. С таким заявлением выступило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Telegram-канале представительства сказано, что обстрелы произошли между 22:04 и 22:25 по московскому времени. ВСУ выпустили восемь снарядов по Макеевке и три по Ясиноватой.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Главная цель мероприятий - демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны особо подчеркнули, что ВС РФ не наносят ударов по гражданским, уничтожая лишь объекты военной инфраструктуры Украины.