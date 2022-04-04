МО РФ: силы ЛНР за день продвинулись на два километра и блокировали три населенных пункта
Подразделения Народной милиции Луганской народной республики за прошедший день продвинулись на два километра. Им удалось блокировать населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Подразделения Народной милиции Луганской республики, продолжая наступление, за день продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино», - сказал он.
ВС РФ в ходе спецоперации продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, так, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 17 военных объектов, отметил Конашенков. Представитель МО пояснил, что среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.
Российскими средствами ПВО также сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк, добавил Конашенков.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.