МО РФ: силы ЛНР за день продвинулись на два километра и блокировали три населенных пункта

ВС РФ в ходе спецоперации продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, уточнили в ведомстве.

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Подразделения Народной милиции Луганской народной республики за прошедший день продвинулись на два километра. Им удалось блокировать населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Подразделения Народной милиции Луганской республики, продолжая наступление, за день продвинулись на два километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино», - сказал он.

ВС РФ в ходе спецоперации продолжали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, так, в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 17 военных объектов, отметил Конашенков. Представитель МО пояснил, что среди них два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива, а также 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск.

Российскими средствами ПВО также сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Северодонецк, добавил Конашенков.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.