Госдума РФ рассмотрит закон о наказании за исполнение антироссийских санкций

Подобные действия предлагается карать штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет.

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В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий наказание за исполнение руководителями коммерческих и иных организаций антироссийских санкций.

«Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников совместно с группой депутатов и сенаторов вносит поправки в Уголовный кодекс за исполнение антироссийских санкций на территории России», - приводит РИА Новости сообщение пресс-служба Крашенинникова.

Совершенные в целях соблюдения иностранных санкций действия будут караться штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Масштабные санкции со стороны властей ЕС, США, Великобритании и других стран коллективного Запада стали реакцией на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Под западные ограничения попали госкомпании, крупные банки и отдельные предприниматели. Рестрикции затронули практически все сферы, от торговли до спорта. В ряде случаев официальная Москва ответила зеркально.