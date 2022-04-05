Спикер Совфеда Матвиенко вручила награды бойцам, отличившимся в спецоперации на Украине

Награждение прошло в госпитале имени Вишневского. Для тех, кто только начал путь к выздоровлению, церемонию провели прямо в палатах. Тем, кто уже идет на поправку, медали вручили в фойе госпиталя.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Валентина Матвиенко вручила медали «За отвагу» бойцам, которые отличились во время спецоперации на Украине.

Награждение прошло в госпитале имени Вишневского. Для тех, кто только начал путь к выздоровлению, церемонию провели прямо в палатах. Спикер Совета Федерации поблагодарила военнослужащих за профессионализм и смелость, проявленные во время боевой командировки.

Тем, кто уже идет на поправку, медали вручили в фойе госпиталя. Валентина Матвиенко также поблагодарила за службу военных врачей и медсестер.

Ранее в Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической авиации и ракетных войск. Как заметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, их силами были поражены 134 военных объекта Украины за прошедшую ночь.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов