Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 134 военных объекта Украины за ночь
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска поразили 134 военных объекта Украины за ночь
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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