СМИ узнали о планах Пентагона ускорить разработку гиперзвукового оружия

Пентагон намерен ускорить разработку гиперзвукового оружия в США. На следующей неделе министр обороны Ллойд Остин для этой цели соберет на совещание руководителей крупнейших оборонных компаний, сообщает CNN.

По данным источников агентства в оборонной индустрии, цель совещания состоит в том, чтобы «разжечь огонь под всей промышленностью по производству гиперзвукового оружия» и побудить ее ускорить темпы.

В материале уточняется также, что Штатам «предстоит очень быстро наверстать упущенное», так как после испытаний гиперзвукового оружия Россией и Китаем стало очевидно, что страна отстает от своих геополитических соперников.

Ожидается, что совещание с участием руководства компаний Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Boeing, Leidos, Aerojet Rocketdyne, BAE Systems, L3Harris и других пройдет в четверг, 3 февраля.

Ранее в США заявили, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» ставят под вопрос мощь авианосных ударных групп Военно-морских сил США.