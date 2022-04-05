Посол РФ заявил, что Запад «выкручивает руки» Сербии из-за сотрудничества с Россией

По его мнению, давление на страну со временем будет нарастать еще больше.

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Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад «выкручивает руки» Белграду из-за сотрудничества с РФ. По его мнению, давление со временем будет только нарастать.

«Сильное - не то слово, давление колоссальное, давление наглое и бесцеремонное. Это попросту выкручивание рук», - подчеркнул посол в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что требования коллективного Запада к Сербии поддержать введенные против РФ ограничения несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в Евросоюз и сама столкнулась с агрессией со стороны НАТО в 1999 году.

В этой связи, по словам политика, официальный Белград не собирается отчуждать российскую собственность и присоединяться к коллективным рестрикциям.

Кроме того, Вучич назвал обвинения Запада на фоне спецоперации на Украине в адрес России «глупыми и постыдными». Сербский президент осудил двойные стандарты западных стран.