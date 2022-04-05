Разбитые дома и сгоревшая техника: как выглядят пережившие бои кварталы Мариуполя

Корреспондент «Звезды» Олег Лавров показал разрушения в одном из кварталов города, а также две сгоревшие украинские БМП.

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Хотя и украинские националисты раздроблены на несколько отдельных очагов сопротивления, уличные бои за Мариуполь все еще продолжаются. Близ передовой городских боев побывал корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

«Кинотеатр имени Ленина. Вот там из подвала выбрались люди, сейчас там находятся около 50 местных жителей. В районе уничтожены все дома, в квартале отсюда идут боевые действия», - прокомментировал корреспондент.

Ранее в Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической авиации и ракетных войск - за прошедшую ночь они поразили 134 военных объекта Украины.

Также официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении 125 украинских самолетов и 91 вертолета.