Обеспечить безопасность: как российские военные патрулируют неспокойные регионы Сирии

Российские патрули следят за соблюдением режима прекращения огня в тех местах где еще совсем недавно шли ожесточенные бои. Следы столкновений видны повсюду. Различные банды хозяйничали здесь, не давая покоя гражданским людям. Сейчас же население под надежной защитой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военные полицейские спешат занять места в бронетехнике, чтобы единой колонной выдвинутся на задание. Их путь лежит туда где сейчас проходит линия холодного фронта, оставшаяся от горячей войны. Граница с провинцией Идлиб, населенная боевиками их сторонниками.

Маршрут патрулирования пролегает по стратегически важной трассе М5. Позиции незаконных вооруженных формирований всего в нескольких километрах. Идлибская зона деэскалации согласно международным договоренностям пока остается не подконтрольным официальному правительству Сирии. И поэтому в приграничных районах нужно следить за порядком и демонстрировать российский флаг.

Наши «Тигры» и бронетранспортеры с буквами Z уверенно едут по дороге. Латинский символ российской спецоперации на Украине хорошо известен по всему миру и в этом регионе один его вид уже внушает уважение. Зная про этот патруль, в этих местах никто не рискует нарушить мирную жизнь.

«Мирные жители возвращаются в свои дома, становится все больше магазинов по мере движения. Школы развиваются. Много стало детей», - заметил Александр, военнослужащий группировки войск ВС РФ в Сирии.

Наши военные полицейские патрулируют не только Идлибскую зону. К примеру, на севере Сирии в провинции Хасека россияне взаимодействуют вместе с турецкими военнослужащими. Движутся в единой колонне, патрулируя границу Турции и сирийского Курдистана.

Следом за российскими машинами едут турецкие бронированные Kirpi - в переводе, «ежи». Вместе с нашими военными турки чувствуют себя безопасности. Техника двух стран идет в колонне вперемешку друг за другом. С определенной скоростью и интервалом.

Российские патрули следят за соблюдением режима прекращения огня в тех местах где еще совсем недавно шли ожесточенные бои. Следы столкновений видны повсюду. Различные банды хозяйничали здесь, не давая покоя гражданским людям. Сейчас же население под надежной защитой. И даже дети дарят нашим воинам цветы.

Растроганные офицеры в знак благодарности раздают детворе армейские сухие пайки. Те в ответ дружно говорят «спасибо».

Конечная точка маршрута - аэродром Абу-Духур. Убедившись своими глазами, что все спокойно, наши военные выдвигаются в обратный путь. Это уже не первый патруль. Наши хорошо изучили территорию, а местные жители привыкли и доверяют россиянам. Именно поэтому в свои родные места возвращаются пастухи и земледельцы, а строители спокойно восстанавливают разрушенные дома.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов