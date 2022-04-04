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«За Родину»: на танки Т-34 в Сирии нанесли символ Z

Андрей Аркадьев
Игорь Лапик
07:35 04.04.2022
Таким образом военнослужащие поддержали своих товарищей, сражающихся на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Седые горы Голанских высот хорошо видны издалека. Путь туда лежит через живописные места, где природный пейзаж то и дело разбавляется укрепленными районами сирийской армии. Еще немного, и мы оказываемся на островке России, на посту военной полиции.

Российские военные полицейские заняли на этой высотке круговую оборону, откуда вся ситуация видна, как она ладони. В низине пролегает Сирия. С одной стороны граница с Ливаном, а по хребту начинаются уже Голанские высоты - та самая буферная зона отделяющая Сирию от территории подконтрольной Израилю. Внизу под горой проходит линия Браво и тянется на 80 км, а на вершине уже линия Альфа, где сейчас находятся посты миротворческих сил ООН.

Голанские высоты - уже полвека спорная территория между Сирией и Израилем. Изначально за режимом прекращения огня следили только миротворцы ООН. Но с началом войны в арабской республике их потеснили террористические группировки. Благодаря российской армии и достигнутым договоренностям наблюдатели ООН смогли продолжить выполнение своей миссии, и в регионе появился российский флаг.

Боевые расчеты военной полиции тренируются отражать нападение ежедневно. Каждый раз моделируется новая ситуация. Рядом с российскими - позиции сирийских войск. Рельеф местности делает эту возвышенность неприступной крепостью.

Прямо рядом с постом находится огромный кратер спящего вулкана, но он абсолютно не опасен, а даже наоборот является естественным препятствием на пути возможных диверсантов, преодолеть которые быстро и незамеченным абсолютно нереально. В разгар войны боевики в этих местах установили свои порядки, занимались грабежом и мародерством, а сейчас российская армия - главный гарант мира.

«Задача здесь это демонстрация российского флага Российской Федерации в сирийской арабской республике. Ну и обеспечение безопасности личного состава российских солдат, которые находятся здесь, организована охрана и оборона круговая», - рассказал командир батальона военной полиции Айдинбег Абдуллаев.

Мальчика по имени Ахмад здесь знают все. От рук боевиков погибли его родители. Ребенок хорошо понимает, что бандитов прогнали русские и поэтому очень уважает наших солдат. Ведь благодаря им его соседи и родственники смогли вернутся в родные места.

«Я люблю русскую армию, все эти военные очень дружелюбные», - сказал Ахмад Эйман.

Сейчас на Голанских высотах спокойно пасутся стада овец. Сотрудники ООН чувствуют себя в безопасности приветливо сигналя при встрече, а наши военные продолжают налаживать быт. Поднимают боевой дух два танка Т-34. На символы Победы «красные береты» нанесли буквы Z в знак поддержки своих товарищей, сражающихся на Украине. И как сигнал всем - там где наша армия, там всегда будет порядок.

Символ поста российской военной полиции - легендарный танк Т-34, который в свое время участвовал в арабо-израильских войнах. Судя по отметинам, железный ветеран не раз бывал в бою. Когда наши сюда пришли, он был по башню в земле. Его откопали, покрасили, нанесли правильные надписи. И сейчас боевая машина своим внешним видом показывает всем вокруг, что эту территорию охраняют потомки великих победителей.

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