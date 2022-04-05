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Путин: возможная национализация энергетических активов РФ за рубежом - обоюдоострое оружие

Егор Левин
16:01 05.04.2022
Российский лидер отметил, что с Запада уже слышатся пожелания о национализации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Президент России Владимир Путин назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе «обоюдоострым оружием».

«Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», - заявил российский лидер во вторник, 5 апреля, на совещании по поддержке агропромышленного комплекса.

Ранее в Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли. При этом, по словам замминистра энергетики Павла Сниккарса, окончательное решение зависит от компании-экспортера.
 
 

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