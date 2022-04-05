В стране и мире Путин: возможная национализация энергетических активов РФ за рубежом - обоюдоострое оружие Егор Левин Российский лидер отметил, что с Запада уже слышатся пожелания о национализации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назвал национализацию энергоактивов РФ на Западе «обоюдоострым оружием». «Слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», - заявил российский лидер во вторник, 5 апреля, на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. Ранее в Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли. При этом, по словам замминистра энергетики Павла Сниккарса, окончательное решение зависит от компании-экспортера.



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