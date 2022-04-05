В Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли

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В Министерстве энергетики России не исключили перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты. Замминистра энергетики Павел Сниккарс отметил, что окончательное решение по данному вопросу принимается компанией-экспортером, и призвал «Интер РАО» определиться с принципами расчета и возможностей.

«Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», - заявил замминистра.

Ранее активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ. Протестующие собрались напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требуют его отставки вместе со всем правительством консерваторов.