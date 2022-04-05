В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли

Егор Левин
13:06 05.04.2022
По словам замминистра энергетики, окончательное решение зависит от компании-экспортера.
В Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Министерстве энергетики России не исключили перспективу перевода экспорта электроэнергии на рублевые расчеты. Замминистра энергетики Павел Сниккарс отметил, что окончательное решение по данному вопросу принимается компанией-экспортером, и призвал «Интер РАО» определиться с принципами расчета и возможностей.

«Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали», - заявил замминистра.

Ранее активисты движения National Assembly вышли на антиправительственный протест в центре Лондона из-за резкого роста цен на электричество и газ. Протестующие собрались напротив резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и требуют его отставки вместе со всем правительством консерваторов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:06 В стране и мире
В Минэнерго не исключили перевода расчетов за электроэнергию в рубли
12:39 В стране и мире
В МИД назвали спланированной кампанией массовую высылку дипломатов РФ из стран Европы
12:22 В стране и мире
Видео
Эксперт предрек ФРГ «голодный паек» после остановки закачки газа из РФ в крупнейшее хранилище
11:46 Армия
Видео
«Простреливают минами, пулеметами»: военнослужащий НМ ДНР о действиях ВСУ в Мариуполе
11:06 Армия
Видео
МО РФ: постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах и Конотопе
Популярное
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.