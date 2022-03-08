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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

Анна Касаткина
18:00 08.03.2022
Закон нацелен на защиту национальных интересов страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законопроект разработало правительство РФ, он нацелен на защиту национальных интересов страны от недружественных действий иностранных государств и международных организаций.

Документом определяются механизмы поддержки экономического сектора. В частности, кабмин наделен правом определять размер соцдоплаты к пенсии выше установленного законом уровня, гражданам, малому и среднему бизнесу предоставляется право на новые кредитные каникулы, также предусмотрены и различные другие меры поддержки.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели против РФ серьезные санкции.

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