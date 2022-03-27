Вучич заявил, что требования Запада к Сербии поддержать санкции против РФ несправедливы

Президент Сербии напомнил о горьком опыте своей страны, которая столкнулась с агрессией НАТО и пообещал действовать исходя из национальных интересов.

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Требования коллективного Запада к Сербии поддержать введенные против России ограничения несправедливы, так как страна является суверенным государством, не входит в Евросоюз и сама столкнулась с агрессией со стороны НАТО в 1999 году. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Сербия располагает опытом, которого у многих нет с 1999 года. <...> Пусть мне скажут, когда напали на Сербию, была ли это агрессия или нет? Когда вы нападаете на суверенную страну, у Сербии нет вранья и обмана. <...> Сербия придерживается принципов международного права. А вы?», - приводит сербский телеканал TV Prva слова Вучича, адресованные европейским правительствам.

В этой связи, официальный Белград не собирается отчуждать российскую собственность и присоединяться к коллективным рестрикциям. При этом Александр Вучич отметил, что конфликт на Украине негативно сказывается на Сербии, которая оказалась под большим давлением извне. Несмотря на это, Сербия продолжит действовать исходя из собственных интересов, добавил он.

«Конечно, мы кому-то мешаем, кто-то всегда будет нас воспринимать как "малых русских", врут, потому что мы - только сербы, называют нас "троянскими конями", но кто видит соринку в чужом глазу, не видит бревна в собственном», - заключил президент Сербии.

Ранее, выступая на предвыборном митинге, Александр Вучич назвал своих соотечественников последним «свободным племенем» на территории европейского континента. Кроме того, он сравнил свою страну с галльской деревней из мультипликационного фильма «Астерикс и Обеликс», жители которой отказались подчиняться Римской империи.

Двадцать четвертого февраля Россия начала на Украине специальную военную операцию. Как отметил в своем телеобращении президент Владимир Путин, главные цели операции - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Страны коллективного Запада ответили на это решение введением масштабных экономических санкций.