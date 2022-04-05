«Борьба с ветряными мельницами»: эксперт о требовании РКН к «Википедии»

Ранее Роскомнадзор назвал «Википедию» новым ресурсом для инфоатак на Россию из-за опубликованных на ней недостоверных статей о спецоперации ВС РФ на Украине

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pavlo Gonchar, KeystonePressAgency, Globallookpress

Руководитель российской Ассоциации Интернета вещей Андрей Колесников в разговоре со «Звездой» прокомментировал требования Роскомнадзора удалить из «Википедии» недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил радиостанции «Говорит Москва», что если это не будет сделано, то интернет-ресурс могут заблокировать.

«Во-первых, "Википедия" - это не организация. "Википедия" - это люди, которые пишут. То есть это community project, проект, который ведут люди, а не организация. Поэтому предъявлять претензии "Википедии" по крайней мере странно, она сама никакой контент, никакие документы не публикует», - пояснил Колесников.

Он отметил, что администрация тратит деньги на поддержку интернет-ресурса, авторы материалов не получают заработную плату за написание статей, а сами требования Роскомнадзора к «Википедии» сравнил с борьбой с ветряными мельницами.

«Это какая-то борьба с ветряными мельницами, бороться можно с людьми, но как можно бороться с пустотой? Там же авторов огромное количество, это не какой-то штучный товар, любой может стать автором "Википедии". "Википедия" - это единственная уникальная в своем роде энциклопедия, которая поддерживается пользователями со всего мира, даже из самых маленьких и отдаленных стран. Аналогов ей, конечно, нет. Ну, я не знаю, заблокируют так заблокируют, все равно все VPN пользуются. Людям, которым интересны знания, никакие блокировки не страшны», - заключил Колесников.

Ранее Роскомнадзор назвал «Википедию» новым ресурсом для инфоатак на Россию из-за опубликованных на ней недостоверных статей о спецоперации ВС РФ на Украине. На основании указания Генпрокуратуры РФ ведомство направило администрации ресурса требование об ограничении распространения фейковой общественно значимой информации.