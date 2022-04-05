В ведомстве заявили, что сайт размещает недостоверную информацию о спецоперации ВС РФ на Украине, и потребовали удалить соответствующие материалы.

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Роскомнадзор назвал «Википедию» новым ресурсом для инфоатак на Россию из-за опубликованных на ней недостоверных статей о спецоперации ВС РФ на Украине. На основании указания Генпрокуратуры РФ ведомство направило администрации ресурса требование об ограничении распространения фейковой общественно значимой информации.

Как Роскомнадзор отметил в своем сообщении, на «Википедии» появились массовые фейковые публикации по тематике спецоперации на Украине и действий ВС РФ.

«"Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что авторы размещенных статей «целенаправленно дезинформируют пользователей интернет-ресурса откровенно ложной информацией».

Ранее в Роскомнадзоре потребовали привлечь «Википедию» к административной ответственности. Владельцу интернет-ресурса грозит штраф до четырех миллионов рублей.