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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил три факта американской политической жизни, зафиксированные Кремлем. Они касаются антироссийских ограничений, президента США и недопонимания в американских высших кругах.

Первый факт, по словам представителя Кремля, заключается в том, что американская сторона не откажется от дальнейших санкций в адрес РФ. Песков подчеркнул, что Москва понимает, что это любимая практика Штатов.

Второй факт - присутствие личных оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, исходящих от американского президента Джо Байдена. Песков подчеркнул, что Москва считает это неприемлемым и недостойным главы США.

Третий факт - возникновение противоречий в рядах самих американцев. Песков отметил, что даже в ситуации, когда Байден называет что-то военным преступлением, в тот же момент в Пентагоне говорят о том, что никаких четких данных для таких выводов нет.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что рассмотрение Конгрессом США антироссийских инициатив якобы замедлилось. Согласно изданию The Washington Post, застопорилось в том числе продвижение законопроектов, касающихся запрета на ввоз нефти из РФ и отмены торговых преференций для российской и белорусской сторон.