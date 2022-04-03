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WP: в Конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских инициатив

алиса краузова
05:03 03.04.2022
Газета Washington Post сообщила, что законодатели США медлят с принятием антироссийских законопроектов.
WP: в Конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских инициатив
© Фото: pixabay.com
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Рассмотрение инициатив антироссийской направленности, которые были внесены в Конгресс Соединенных Штатов на фоне украинских событий, в настоящий момент якобы замедлилось. Такие сведения были обнародованы американской прессой.

Согласно информации издания The Washington Post, застопорилось в том числе продвижение законопроектов, касающихся запрета на ввоз нефти из РФ и отмены торговых преференций для российской и белорусской сторон.

Помимо этого, в данный момент будто бы «стоит» разрешение вопроса об ограничении доступа Москвы к золотовалютным резервам страны. Также якобы не продвигается процесс и в случае предоставления правительству США разрешения использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.

Как указывает газета, несмотря на все заявления американской стороны, до сих пор законодателями не было принято ни одной символической резолюции, в которой бы осуждались действия РФ в отношении Украины. При этом, по мнению WP, причин отсутствия активности конгрессменов можно найти огромное множество.

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