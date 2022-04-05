Кремль: Россия отпразднует День Победы 9 Мая как всегда

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Россия отпразднует День Победы 9 Мая как всегда. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что состав участников парада на Красной площади установит Министерство обороны РФ.

«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник в нашей стране, он был и останется святым праздником для всех и всея», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил, что в настоящий момент ему неизвестно, будут ли принимать участие в параде бойцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащие ВС РФ, задействованные в спецоперации на Украине.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины.