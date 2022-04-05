Глава ВТБ сообщил, что банк будет работать в Крыму

Андрей Костин заявил, что очень важно привлечь больше инвестиций в Крым.

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Один из крупнейших российских банков, ВТБ, будет работать на территории Крыма. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин. По его словам, рассматриваются различные варианты работы, начиная с инвестиционной.

«Конечно, все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, что сейчас очень важно инвестиции привлечь больше в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. Конечно, мы над этим думаем, работаем», - сказал Костин.

Ранее в Крыму начал работу Промсвязьбанк (ПСБ). На территории полуострова кредитное учреждение теперь будет предоставлять услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. Клиенты ПСБ получат возможность оформить и получить кредиты, открыть расчетные счета и подключиться к эквайрингу.