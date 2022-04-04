ПСБ начал работать на территории Крыма

Воспользоваться услугами организации могут россияне, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на их территории.

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Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу в Крыму. На территории полуострова кредитное учреждение теперь будет предоставлять услуги как розничным клиентам, так и бизнесу.

В частности, клиенты ПСБ получат возможность оформить и получить кредиты, открыть расчетные счета и подключиться к эквайрингу.

Оформить потребительский кредит могут россияне, работающие в Крыму и Севастополе или имеющие постоянную или временную регистрацию на их территории.

«Подать заявку на кредит в ПСБ можно любым удобным способом: через колл-центр, на сайте, в мобильном приложении или интернет-банке. Предварительное решение по кредиту клиент получает в течение двух минут. Также оформить и получить потребительский кредит клиенты на текущий момент могут в отделении банка в Краснодарском крае», - указали в банке.

ПСБ также предлагает клиентам услуги регистрации бизнеса, расчетно-кассового обслуживания, различные программы кредитования, включая льготные. Банк также готов оказывать поддержку участникам госзакупок и предлагать решения для управления дебиторской задолженностью.

О готовности к работе на территории Крыма сообщали ранее в пресс-службе банка. В организации объяснили решение тем, что появление в регионе с полной линейкой банковских услуг и продуктов создаст «финансовую магистраль» для сотрудничества полуострова со всеми российскими субъектами.