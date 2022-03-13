Боррель заявил о невозможности немедленного эффекта санкций против России

Санкции, введенные Европой в отношении Москвы, не могут дать мгновенный эффект. Об этом заявил Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — приводит слова главы европейской дипломатии турецкий телеканал NTV.

Ранее Боррель сообщил, что Европейский союз достиг максимума в введении финансовых санкций в отношении России. По его словам, страны ЕС в этом вопросе «сделали все, что могли».

В четверг, 10 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом против Москвы, что в итоге приведет к ее независимости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в стране фактически отсутствуют условия для дефолта.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.