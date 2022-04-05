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Эксперт предрек ФРГ «голодный паек» после остановки закачки газа из РФ в крупнейшее хранилище

Анна Назайкина
12:22 05.04.2022
Отмечается, что запасы хранилища «Реден» в Германии могут достигать 3,9 миллиарда кубометров. Низкий объем голубого топлива способен привести к большим проблемам во всех секторах экономики Германии, считает экономист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Независимый промышленный эксперт, доктор экономических наук Леонид Хазанов в беседе со «Звездой» оценил возможные последствия для Германии остановки отбора и закачки газа в крупнейшем хранилище ФРГ «Реден».

Согласно данным на 4 апреля, запасы газа составляли 21 миллион кубометров в сутки. Отмечается, что запасы крупнейшего газового хранилища Германии могут достигать 3,9 миллиарда кубометров.

«В данным условиях, учитывая то, что в других подземных хранилищах Германии запасы газа очень низки, Германия фактически садится на голодный паек. Она не замерзнет, потому что уже достаточно теплая погода, соответственно газа для теплоснабжения надо меньше», - сказал он.

Однако, по словам Хазанова, такой низкий объем запасов может привести к большим проблемам во всех секторах экономики, промышленности Германии. В частности, речь идет о химической промышленности.

«Однозначно упадет или снизится до нуля производство азотных удобрений, упадет производство пластмассы, упадет выпуск различных медикаментов. Это будет самый сильный удар по химической индустрии Германии со времен Второй мировой войны», - заявил экономист.

Эксперт считает, что в Германии может остановиться производство автомобилей и металлургическое производство. Таким образом, по его мнению, фактически вся промышленность Германии может замереть.

«Одновременно может остановиться общепит - там все плиты на газу. Тех объемов, что у них остались, может хватить для поддержания минимальной жизнедеятельности - для элементарного теплоснабжения, для обеспечения больниц, государственных учреждений, школ и так далее. Этот небольшой объем можно будет попытаться растянуть на несколько месяцев, но осень не за горами, зима не за горами», - подчеркнул Хазанов.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден». По данным оператора Astora, все работы по закачке и отбору газа в «Редене» была прекращена утром 1 апреля.

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