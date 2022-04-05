Армия Армия Армия

МО РФ: постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах и Конотопе

11:06 05.04.2022
Провокационные съемки были организованы для того, чтобы впоследствии их распространить через западные средства массовой информации, отметили в российском оборонном ведомстве.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах, Конотопе и других городах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что накануне, по данным МО РФ, в селе Мощун под Киевом была проведена очередная постановочная съемка с мирными жителями, которые якобы погибли в результате действий ВС РФ.

Такие съемки были организованы для того, чтобы впоследствии их распространить через западные средства массовой информации, добавил Конашенков.

«Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», - сказал он в ходе брифинга.

Ранее в российском военном ведомстве отмечали, что фейковые материалы о том, что военнослужащие ВС РФ якобы напали на жителей города, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники СБУ и украинские представители прессы.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:21 В стране и мире
Дания и Италия высылают десятки российских дипломатов
11:46 Армия
«Простреливают минами, пулеметами»: военнослужащий НМ ДНР о действиях ВСУ в Мариуполе
11:06 Армия
Видео
МО РФ: постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах и Конотопе
10:54 Армия
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами уничтожены четыре украинских хранилища топлива
10:53 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении центра подготовки украинских сил спецопераций в районе Очакова
Популярное
Видео
«Перехваленный "Байрактар"»: командир расчета ЗРК «Тор» рассказал, как уничтожает украинские беспилотники
Видео
Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ за ночь поразила 14 военных объектов Украины
Видео
Блиндаж на школьном дворе: кадры брошенного штаба украинских националистов в Мариуполе
Видео
Летчик Су-35 рассказал, как происходит борьба с противником в ходе спецоперации на Украине
«Круг из кристаллов льда»: синоптик рассказал об образовании оптического явления гало
Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.