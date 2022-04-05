МО РФ: постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах и Конотопе

Провокационные съемки были организованы для того, чтобы впоследствии их распространить через западные средства массовой информации, отметили в российском оборонном ведомстве.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Постановки с якобы убитыми мирными жителями организованы спецслужбами Украины в Сумах, Конотопе и других городах. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он обратил внимание, что накануне, по данным МО РФ, в селе Мощун под Киевом была проведена очередная постановочная съемка с мирными жителями, которые якобы погибли в результате действий ВС РФ.

Такие съемки были организованы для того, чтобы впоследствии их распространить через западные средства массовой информации, добавил Конашенков.

«Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах», - сказал он в ходе брифинга.

Ранее в российском военном ведомстве отмечали, что фейковые материалы о том, что военнослужащие ВС РФ якобы напали на жителей города, появились только после того, как в населенный пункт прибыли сотрудники СБУ и украинские представители прессы.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов