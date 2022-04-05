МО России: Украина накануне провела под Киевом новую постановку с якобы погибшими от действий ВС РФ мирными жителями

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

По подтвержденным данным, Украина накануне провела в Киевской области новую постановку с якобы погибшими от действий ВС РФ мирными жителями. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских Вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», - сказал он.

Официальный представитель российского военного ведомства обратил внимание, что такого рода мероприятия были организованы украинскими спецслужбами в Сумах, Конотопе и других городах.

Ранее в МО России заметили, что постановка, организованная Киевом в Буче, содержит грубые ошибки. Так, тела на обнародованных кадрах по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах не свернулась кровь.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов