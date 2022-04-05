Минобороны России: высокоточными ракетами уничтожено 4 украинских хранилища топлива
В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования четырех украинских топливных хранилищ.
В частности, ликвидированы хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.
Также, как сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских ССО, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.
В общей сложности, в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов