Минобороны России: высокоточными ракетами уничтожено 4 украинских хранилища топлива

В общей сложности, в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины.

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В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования четырех украинских топливных хранилищ.

В частности, ликвидированы хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск.

Также, как сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожен Центр подготовки украинских ССО, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников.

В общей сложности, в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ и ракетными войсками поражены 134 военных объекта Украины.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов