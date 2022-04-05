Армия В МО РФ заявили об уничтожении Центра подготовки украинских сил спецопераций в районе Очакова В Минобороны России сообщили, что центр использовался, в том числе, для размещения иностранных наемников. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очаков уничтожили Центр подготовки украинских сил специальных операций. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что центр использовался в том числе для размещения иностранных наемников. Кроме того, высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населенных пунктов Кременец, Черкасы, Запорожье и Новомосковск. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика