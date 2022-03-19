Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ обстреляли Макеевку пятью снарядами калибром 122 миллиметра

Марина Крижановская
01:58 19.03.2022
Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ обстреляли Макеевку пятью снарядами калибром 122 миллиметра
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские вооруженные формирования снова подвергли обстрелу город Макеевка. В этот раз они выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в сторону Червоногвардейского района города.

Сообщается, что обстрел был зафиксирован в 23:35 из населенного пункта Опытное. Информацию опубликовало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:35 - населенный пункт Опытное – город Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра», - приводится информация в Telegram-канале представительства Донецкой республики.

Ранее 16 марта, сообщалось, что «Точка-У» упала в центре города Макеевка, оставив после себя воронку диаметром два метра. Рядом - остатки боевой части. Аналогичная ракета была выпущена в понедельник с северо-запада Украины по Донецку.

Удар «Точкой-У» был нанесен в жилой квартал. Ракета зарылась прямо в землю, в асфальт, и оставила после себя кратер глубиной около одного метра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:42 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» показал место падения ракеты «Точка-У» в Рубежном
21:58 Армия
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
21:10 Армия
Видео
Жизнь в подвалах и ковры на выбитых окнах: как жители Мариуполя переживают последствия боев
19:58 В стране и мире
Путин обсудил по телефону с Макроном ситуацию на Украине
19:37 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Популярное
Видео
В МО РФ раскрыли подробности преступлений нацистов в Харькове, Чернигове и Северодонецке
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении стоянки с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе Львова
Видео
Вандализм, оскорбления, нападение на дипломата: посол РФ об антироссийских настроениях в Литве
Видео
Прикрыть с воздуха: кадры сопровождения вертолетами ВКС военной техники ВС РФ на Украине
Умелые действия командования: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
В МО РФ рассказали о решении Киева легализовать «лицензию на убийство»
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.