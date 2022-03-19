ВСУ обстреляли Макеевку пятью снарядами калибром 122 миллиметра

Украинские вооруженные формирования снова подвергли обстрелу город Макеевка. В этот раз они выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в сторону Червоногвардейского района города.

Сообщается, что обстрел был зафиксирован в 23:35 из населенного пункта Опытное. Информацию опубликовало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:35 - населенный пункт Опытное – город Макеевка (Червоногвардейский район). Выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра», - приводится информация в Telegram-канале представительства Донецкой республики.

Ранее 16 марта, сообщалось, что «Точка-У» упала в центре города Макеевка, оставив после себя воронку диаметром два метра. Рядом - остатки боевой части. Аналогичная ракета была выпущена в понедельник с северо-запада Украины по Донецку.

Удар «Точкой-У» был нанесен в жилой квартал. Ракета зарылась прямо в землю, в асфальт, и оставила после себя кратер глубиной около одного метра.