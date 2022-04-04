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Семья из России сообщила о нападении украинцев на их семилетнюю дочь в Афинах

Егор Левин
09:45 04.04.2022
По данным родителей ребенка, когда их автомобиль остановился на светофоре, беженцы из Украины разбили в машине окна и выхватили российский триколор, которым ударили девочку по руке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Сети опубликовали кадры инцидента, случившегося во время автопробега в поддержку России в Афинах. В результате нападения толпы украинцев на семью из РФ пострадала семилетняя девочка, утверждают ее родители.

На опубликованных ими кадрах видны кровоподтеки на ее руке. По их сведениям, когда автомобиль семьи остановился на светофоре, беженцы, прибывшие из Украины в Грецию, разбили в машине окна и выхватили российский триколор, которым ударили девочку по руке.

После этого ребенка отвезли в ближайшую больницу. По имеющейся информации, там ей остановили кровотечение и оказали первую неотложную помощь. Родители девочки написали заявление о случившемся в полицию. На данный момент обнаружить нападавших не удалось.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу официальных лиц ЛНР о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе. Бастрыкин подчеркнул, что следователи последние восемь лет фиксируют все противоправные действия военных ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирных жителей Донбасса.

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