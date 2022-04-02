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#Материалы следствия: как неонацисты сгоняли мариупольцев в подвалы и занимали их квартиры

09:36 02.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

Семья Юлии Чесноковой оказалась в заложниках у украинских вооруженных формирований в Мариуполе. Но сумела вырваться.

«У нас не было коридоров, у нас не было гуманитарной помощи, у нас не было ничего - ни воды, ни еды. Мы месяц жили на воде, крупах - то, что у людей осталось», - рассказала женщина.

Жителей Мариуполя националисты загоняли в подвалы, а в квартирах оборудовали огневые точки. А могли просто расстрелять и убить. Людей сгоняли в подвалы, забирали ключи. Мирное население нацисты использовали в качестве живого щита. Выйти оттуда было невозможно.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» «Звезда» опубликовала кадры обстрела Ильинского мужского монастыря в селе Варваровка в Луганской области. В это время в храме находились мирные жители и журналисты, в том числе съемочная группа телеканала.

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