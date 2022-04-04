В ЕП заявили о проблемах для рыболовства в Европе из-за энергетического кризиса

Некоторые флотилии сообщили, что прекращают промысел из-за того, что произошел резкий рост цен на дизельное топливо.

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Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес обратился к ЕК с вопросом о помощи рыболовной отрасли в связи с европейским энергетическим кризисом. Он считает, что рост цен на топливо может привести к подрыву продовольственной безопасности. С письмом Касареса ознакомился RT.

По словам депутата, для рыболовной отрасли цены на топливо играют критическую роль. Так, промысловому флоту в Европе необходимо около двух миллионов литров топлива, и в некоторых сегментах на него приходится до 40% расходов.

«Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители», — заявил он.

Также парламентарий обратил внимание, что в начале текущего года стоимость барреля нефти возросла на 63%, если сопоставлять цены с мартом прошлого года. После того, как РФ начала специальную операцию по защите Донбасса и были введены санкции против Москвы, стоимость топлива превысила 110 евро.

В связи с этой ситуацией некоторые флотилии, в том числе в Испании, заявили, что прекращают промысел из-за того, что произошел резкий рост цен на дизельное топливо, отметил Касарес.

В минувшую среду зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против Москвы возвращаются бумерангом.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что политика санкций в отношении России будет иметь последствия для всего мира, никто не имел желания их вводить. По его словам, санкции против Москвы «дорого обойдутся» всему миру.