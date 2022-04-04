Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение санкций в РФ

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Верховный суд РФ поддержал поправки в закон о наказании за исполнение на территории России санкций против Москвы, сообщил председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас у себя в Telegram-канале.

До этого он заявил, что поправки об ответственности за исполнение иностранных санкций будут внесены в Госдуму.

О подготовке соответствующих поправок в Уголовный кодекс еще 14 марта сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он назвал данную меру вполне обоснованной, поскольку исполнение западных рестрикций приведет к прямому ухудшению экономической ситуации внутри страны.

Ранее в ФРГ заявили, что очередной пакет экономических ограничений Евросоюза против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.