Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед РФ

Автор материала заявил, что Вашингтон воспринял распад СССР как победу и начало нового мирового порядка.

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Вашингтон нарушил данные Москве обещания не расширять НАТО и не извинился за это перед Россией, пишет китайская газета Global Times.

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», - говорится в сообщении.

Автор материала заявил, что США с союзниками восприняли распад СССР как начало нового мирового порядка, в котором их роль будет главной.

Он также назвал причиной нарастающей напряженности между НАТО и постсоветской РФ попытки Альянса и Евросоюза посягнуть на российские сферы влияния.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что причиной расширения НАТО на восток стала эйфория от победы альянса над СССР в холодной войне. По словам главы государства, это происходило, когда у Брюсселя с Москвой были почти союзнические отношения.