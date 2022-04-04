Global Times: США нарушили обещания не расширять НАТО и не извинились перед РФ
Вашингтон нарушил данные Москве обещания не расширять НАТО и не извинился за это перед Россией, пишет китайская газета Global Times.
«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», - говорится в сообщении.
Автор материала заявил, что США с союзниками восприняли распад СССР как начало нового мирового порядка, в котором их роль будет главной.
Он также назвал причиной нарастающей напряженности между НАТО и постсоветской РФ попытки Альянса и Евросоюза посягнуть на российские сферы влияния.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что причиной расширения НАТО на восток стала эйфория от победы альянса над СССР в холодной войне. По словам главы государства, это происходило, когда у Брюсселя с Москвой были почти союзнические отношения.