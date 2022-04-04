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Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется потепление

Анна Назайкина
07:30 04.04.2022
Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду город окажется на восточной периферии циклона.
Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется потепление
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Москвичам рассказали, когда в городе начнется постепенное потепление. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, со среды, 6 апреля, в столице температурные показатели будут находиться в диапазоне от +6 до +12 градусов.

«Постепенно температура в Москве будет повышаться. В среду будет подходить к границам России циклон с северо-запада и Москва окажется на восточной периферии циклона, а это значит, что будут поступать теплые воздушные массы», – сказал метеоролог ТАСС.

По словам Вильфанда, потепление будет не резким, умеренным. В четверг, 7 апреля, прогнозире тся +6...+11 градусов, в пятницу, 8 апреля, ожидается +9...+12 градусов. Специалист обратил внимание, что потепление будет сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снегопад, принесший в столичный регион зимнюю погоду в начале месяца, возник под влиянием активного циклонического вихря «Катарина». Такого рода снегопады в начале апреля бывают в Москве примерно раз в 16-18 лет.

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