«Очень тяжело»: американцы жалуются на резкое подорожание продуктов в магазинах

По словам ньюйоркцев, ситуация с ценами на продукты питания их очень тревожит.

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В США продукты питания ощутимо подорожали в связи с введенными против России экономическими санкциями. На резкий рост цен пожаловались телеканалу RT жители Нью-Йорка.

«Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко. Это очень тяжело», - поделилась жительница мегаполиса.

Другой собеседник тоже признался, что цены выросли, и чтобы купить еду, он идет в отдельный магазин, где пока еще не очень дорого.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее заявленная цель - демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения Донбасса.

Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.