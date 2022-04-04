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Врач рассказал, как снизить давление без таблеток

Анна Назайкина
06:45 04.04.2022
Снизить показатели артериального давления, по словам медика, поможет регулярная физическая активность, в частности, пешие прогулки.
Врач рассказал, как снизить давление без таблеток
© Фото: pixabay.com
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Давление может подниматься из-за стрессового состояния или нехватки физической активности. О том, как его снизить без медицинских препаратов, рассказал в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков.

Так, он посоветовал придерживаться менее калорийного питания. Медик утверждает, что избавление от пяти лишних килограммов позволит снизить артериальное давление на 10 мм. рт. ст.

«Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. То есть потребление пищи с низким калоражем способствует снижению веса, что, в свою очередь, снизит давление», — рассказал Горенков.

Снизить показатели артериального давления, по словам врача, также поможет регулярная физическая активность, в частности, пешие прогулки. Однако, обратил внимание медик, переутомления следует избегать.

«Таким людям, у которых давление повышается не регулярно, надо или принять таблетку, или пойти на улицу походить», — добавил он.

Ранее психолог Андрей Зберовский рассказал зрителям программы «Сегодня утром» на «Звезде», как понять, что временный стресс стал постоянным. По его словам, одним их признаков того, что стресс стал неконтролируемым, является повышение артериального давления.

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