До пандемии COVID-19 по программе репатриации соотечественников в страну переехало более 800 тысяч человек, больше всего переселенцев прибыло из Казахстана и Таджикистана.

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В России готовится новая программа по возвращению соотечественников - высококлассных специалистов в различных областях. Многие из них чувствуют себя за рубежом некомфортно. Информацию о разработке новой программы подтвердили в Минпромторге и Минтруде РФ.

Стоит отметить, что программа репатриации действует в нашей стране с 2007 года. Сейчас она получит второе дыхание, уверены эксперты.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть», - пояснил «Известиям» источник, близкий к правительству.

Сейчас прорабатывается дальнейшее развитие программы репатриации и обсуждаются дополнительные льготы для желающих вернуться в Россию. Их размер и объем будут отличаться в зависимости от выбранного для проживания российского региона. В целом, участники программы могут рассчитывать на компенсацию дороги, «подъемные» и различные пособия. Эксперты полагают, что высококлассные специалисты будут особенно востребованы в условиях ограничений, с которыми столкнулась Россия, в отношении которой ввели экономические санкции и прочие ограничения.

С двадцать четвертого февраля официальная Москва проводит специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Главная ее цель - демилитаризация и денацификаций Украины.