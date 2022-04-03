В стране и мире Песков заявил, что санкции против президента РФ являются «переходом грани разумности» Игнат Далакян По мнению Пескова, Запад способен на любые глупости после введения санкций против главы российского президента. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Введении Западом санкций против главы российского государства является переходом грани разумного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну, собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости», - заявил пресс-секретарь РФ в эфире телеканала «Россия-1». Ранее Дмитрий Песков заявлял, что несмотря на заявления НАТО об оборонительном характере альянса, архитектура организации нацелена на агрессию. По его словам, Североатлантический альянс изначально был нацелен на агрессию, и с этим ничего не сделаешь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика